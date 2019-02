Brutta sorpresa a Barcellona per Kevin Prince Boateng, la cui casa è stata svaligiata la scorsa notte dai ladri che avrebbero rubato preziosi e denaro per un importo stimato in circa 300mila euro. È quanto riporta Mundo Deportivo, sottolineando che il furto sarebbe avvenuto proprio mentre giocatore l'attaccante ex Sassuolo faceva il suo esordio da titolare con i blaugrana a fianco di Messi e Dembelè nella partita vinta 1-0 sul Real Valladolid al Camp Nou.







