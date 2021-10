Giovedì 28 Ottobre 2021, 01:01 - Ultimo aggiornamento: 01:20

Ronald Koeman non è più l’allenatore del Barcellona. Lo ha annunciato il club catalano, intorno alle 24:00, con una nota ufficiale sul proprio sito. L'olandese era in bilico da diverse settimane e la sconfitta di stasera contro il Rayo Vallecano, arrivata pochi giorni dopo il ko nel Clasico, si è rivelata fatale: «Il risultato non è stato giusto ma purtroppo non possiamo cambiarlo. Se penso alle opportunità delle due squadre, posso dire che noi siamo stati superiori», le parole di Koeman al termine della sfida di campionato. Nelle prossime ore verrà nominato il nuovo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai giornali catalani l’ex Xavi, ora sulla panchina dell’Al-Sadd, resta in pole position.

Subito dopo c’è l’argentino Gallardo, ora al River Plate. Mentre con l’ex Juve Pirlo non ci sarebbero contatti recenti, dopo i sondaggi di venti giorni fa. Domani il club blaugrana proverà così a trovare l’accordo economico con l’ex centrocampista. Non sarà un’intesa facile e immediata vista anche la posizione in classifica, ma in Spagna sono convinti che il prescelto sia Xavi.