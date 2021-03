Barcellona, Laporta è il nuovo presidente. La priorità è il rinnovo di Messi

Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona. Lo era già stato tra il 2003 e il 2010, quindi torna in carica undici anni dopo l'ultima volta: vittoria schiacciante nelle elezioni davanti a Víctor Font e Toni Freixa.

Laporta entrerà in carica tra la fine questa settimana o la prossima: prima la garanzia di 124 milioni di euro da depositare alla Liga spagnola. La vittoria di Laporta è un chiaro segnale di rottura dopo la presidenza Bartomeu, terminata con le dimissioni dopo che ventimila soci avevano firmato voto di sfiducia. Nei giorni scorsi anche l'arresto momentaneo nell'ambito dell'inchiesta Barça-Gate.

La priorità di Laporta, che sarà già a Parigi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, è chiaramente il rinnovo di Leo Messi. «Sono l'unico che può convincerlo a restare - ha detto nei mesi scorsi -. Non possiamo competere con le offerte di altri club, ma so che vuole restare. Il rinnovo è una nostra priorità».

