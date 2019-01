Barcellona, Denis Suarez sempre più vicino all'Arsenal

Denis Suarez è sempre più lontano dal Barcellona. La conferma arriva dai convocati di Ernesto Valverde per la sfida di Coppa del re contro il Siviglia. Nell'elenco non c'è posto per il centrocampista spagnolo, classe 1994, sempre più vicino al trasferimento nell'Arsenal: è lui a fare spazio al neoacquisto Kevin-Prince Boateng, proveniente dal Sassuolo. Il centrocampista avanzato di origini ghanesi potrebbe dunque esordire almeno in panchina con la maglia della gloriosa squadra catalana. © RIPRODUZIONE RISERVATA