Barcellona, crociato rotto per Rafinha: dovrà essere operato

Brutta tegola sul Barcellona, che ieri sera ha pareggiato per il rotto della cuffia nello stadio Wanda Metropolitano a Madrid, contro l'Atletico (1-1). Il club blaugrana ha comunicato via Twitter, sul proprio account ufficiale, che Rafinha Alcantara «ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro». «Nei prossimi giorni - spiega il Barcellona - si procederà al trattamento chirurgico». In altre parole, la stagione del jolly di centrocampo - che lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Inter - è finita. Davvero sfortunato il figlio di Mazinho che già nel 2015, dopo un duro intervento di Nainggolan, si era infortunato gravemente al ginocchio. Anche Sergi Roberto è uscito malconcio dal big-match della Liga: l'esterno dei blaugrana è uscito per un guaio muscolare alla gamba sinistra e dovrà stare fermo dalle tre alle quattro settimane.

