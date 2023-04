Barcellona, il caso Negreira logora l'immagine del club. E l'Uefa monitora

Il caso Negreira non molla il Barcellona. Sta dividendo l’opinione pubblica spagnola. Da una parte il club ha scelto la strategia del silenzio, dall’altra parte la giustizia spagnola continua a cercare di far luce sulla vicenda dopo aver aperto il procedimento per presunti reati di corruzione tra privati ​​in ambito sportivo, amministrazione scorretta e falso in atto commerciale. Viene contestato il pagamento di più di sette milioni di euro a José Maria Enriquez Negreira mentre era vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri.

Il danno reputazionale

A riportare la notizia è il quotidiano sportivo As, che sottolinea come i tifosi siano arrabbiati per la crisi di credibilità e reputazione che ha eroso non solo l’immagine globale del Barcellona, ​​​​ma anche l’istituzione arbitrale. Negli stadi degli avversari sono state tante le rimostranze come la pioggia di banconote targate Barcellona e la chiara richiesta di mandare il club in Segunda Division. «Questa cosa mi sorprende», ha detto il tecnico dei catalani, Xavi.

Le critiche

Invece, così Javier Tebas, presidente della Liga: «È la cosa peggiore che sia successa al calcio spagnolo nella sua storia». Così come Miquel Iceta, ministro della Cultura e dello Sport: «Si tratta di un qualcosa di molto grave che danneggia l’interesse pubblico, l’immagine del calcio e dello sport in generale». L’Uefa monitora e non esclude un’esclusione dalle coppe europee. Uno scenario che, però, il Barça sembra essere pronto a fronteggiare con una richiesta multimilionaria alla Uefa di ben 100 milioni di euro. Anche perché in questa inchiesta sarebbe determinante la decisione della giustizia spagnola che, a processo, sarà chiamata a valutare eventuali violazioni penali nel caso Negreira. Qualora queste non dovessero essere riscontrate, la Uefa non potrebbe opporsi alla giustizia spagnola e, pertanto, rischierebbe di dover risarcire il Barcellona.