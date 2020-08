© RIPRODUZIONE RISERVATA

TER STEGEN 4Ogni volta che rinvia, serve un giocatore avversario. Confuso.SEMEDO 4Sbaglia in due dei quattro gol del Bayern Monaco.PIQUÉ 4Assiste al naufragio del Barcellona sotto i colpi del Bayern Monaco.LENGLET 4In serata no. Martoriato dal Bayern Monaco.JORDI ALBA 5.5Costringe Alaba all’autorete, serve a Suarez la palla gol e salva su Coman.SERGI ROBERTO 4Si fa rubare il pallone da Gnabry in occasione dell’1-2 firmato da Perisic.BUSQUETS 4Un veterano come lui ha perso poche volte in maniera così sciagurata.DE JONG 4Perde subito palla in mezzo e il Bayern Monaco va in gol per il vantaggio iniziale.VIDAL 4Il cileno non entra mai in partita.MESSI 4Prova a buttare dentro qualche pallone interessante, ma non può nulla davanti alla supremazia totale dei tedeschi.SUAREZ 5.5Cerca di tenere vivo il Barcellona con il gol del raddoppio.GRIEZMANN 4Il francese entra a inizio ripresa, ma non è mai pericoloso.QUIQUE SETIEN 4Potrebbe essere stata la sua ultima gara sulla panchina del Barcellona.NEUER 6.5Prima l’autorete di Alaba, poi il palo di Messi sul suo tiro cross, ma dice no a Suarez sull’1-1.KIMMICH 8Si fa trovare pronto per l’assist a Muller sull’1-4 e sul passaggio di Davies per siglare la quinta rete.BOATENG 5.5Nonostante la bella vittoria, va spesso in difficoltà e si fa beffare dal dribbling di Suarez.ALABA 5.5Sfortunato sull’autorete che beffa Neuer.DAVIES 7.5Macina chilometri su chilometri fino a servire una bella palla a Kimmich.THIAGO ALCANTARA 7Contro la sua ex squadra prova a graffiare.GORETZKA 7.5L’assist a Gnabry è meraviglioso.GNABRY 8Assist a Perisic e gol dell’1-3. Più di così non avrebbe potuto fare.MULLER 8.5Doppietta che fa volare il Bayern in semifinale. Per lui sono 199 i gol realizzati con la maglia dei bavaresi.PERISIC 7.5Dà il via al vantaggio firmato da Muller e segna il gol del raddoppio.LEWANDOWSKI 8Il polacco gioca una bellissima partita anche se non segna. Tocco magico per lo 0-1 di Muller e pressing asfissiante su Semedo nell’azione dell’1-4. Chiude con la seste rete.COMAN 6Si divora il possibile sesto gol de Bayern Monaco.COUTINHO 7.5Giusto in tempo per il passaggio a Lewandowski e per la doppietta finale.FLICK 8Il Triplete è il suo obiettivo. Dopo Bundesliga e Coppa di Germania, vuole anche la Champions.