«Pagava per denigrare i suoi giocatori via social»: la polizia negli uffici del Barcellona

Stamattina il mondo Barcellona si è svegliato con la notizia della "visita" della polizia negli uffici del club: le Mossos d'Esquadra, forze dell'ordine della Generalitat catalana, secondo "Cadena Ser" sono stati nella sede della società blaugrana: argomento della visita il cosiddetto Barça-Gate, l'inchiesta sui social scaturita dalla denuncia di un anno fa, fatta da alcuni giornali, secondo i quali la dirigenza catalana aveva a libro paga una società che "screditava" via social i giocatori contrari alla linea dirigenziale, da Messi a Piquè. L'inchiesta, congelata causa pandemia, è condotta del giudice istruttore Alejandra Gil, che ha esteso il segreto processuale su tutti gli atti.

APPROFONDIMENTI CALCIO Il Barça non chiude Laporta: domenica prossima le elezioni IL FOCUS Griezmann entra nel fantacalcio con la blockchain di Sorare:... ATLETICO MADRID Suarez: «Il Barcellona mi ha detto che ero vecchio, meritavo...

Il Barça non chiude Laporta: domenica prossima le elezioni

Domenica prossima le elezioni

Domenica prossima i soci del F.C. Barcelona eleggeranno il quarantunesimo presidente del club, carica rimasta vacante dalla fine dello scorso ottobre, quando Josep María Bartomeu fu costretto a dimettersi per evitare il voto sulla mozione di sfiducia che era stato richiesto contro di lui da oltre 20.000 soci. Gli elettori - 143.500 soci, il 93% residenti in Catalogna, per tre quarti uomini con età media sessant’anni – voteranno nei seggi disposti a Barcellona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa e Andorra, scegliendo tra tre candidati: Joan Laporta, Víctor Font e Antoni Freixa. Le elezioni, inizialmente previste per lo scorso 24 gennaio, sono state rinviate causa pandemia, per consentire l’attivazione del voto per posta ordinaria da affiancare a quello presenziale e sono stati 23.000 soci ad aver fatto ricorso a questa modalità di votazione. E poiché il Barça è "més que un club" il voto per l’elezione del suo presidente è un avvenimento che va molto oltre il mondo dello sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA