Barcellona ancora nella bufera: si dimettono in sei nel direttivo: «Elezioni anticipate» per mandare via Bartomeu

Iltorna nel centro della bufera, dopo le dimissioni in blocco di sei dirigenti del suo direttivo. Si tratta del vice presidente(rapporti deteriorati con, il numero uno dei catalani) e di altri cinque membri del Cda:. Una scelta motivata dalla decisione presa da Bartomeu di declassare alcuni dirigenti, dalla sua mancanza di polso nel caso dei finti account social e, dall’altro, le discrepanze nel negoziare la riduzione dei salari dei calciatori (poi accordo trovato con un taglio del 70% dell’ingaggio durante il periodo dell’emergenza). La lettera si conclude con la richiesta di anticipare le prossime elezioni presidenziali. A fare scalpore è ancora il caso esploso il 16 febbraio scorso, quando era stato raccontato il legame tra il Barcellona e l’impresa. Tutto questo nel corso della trasmissionedell’emittente spagnola Cadena Ser, dove si sosteneva che il presidente Bartomeu avesse versato un milione di euro alla società per creare e gestire account social per screditare e gettare fango su alcuni personaggi ritenuti scomodi per la dirigenza. Daa sua moglie, da. Da quel momento tutti avevano invocato le dimissioni di Bartomeu. Il Barcellona aveva respinto ogni accusa, ammettendo però che a fine 2017 era stato firmato un contratto con la I3 Ventures «ma per monitorare le reti social come fanno la gran parte dei club».