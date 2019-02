Barça, frenata con l'Athletic Bilbao: il vantaggio sul Real è +6

Il Barcellona non va oltre il pari, 0-0, sul campo dell'Athletic Bilbao. La squadra di Valverde non è stata all'altezza, penalizzata dalla scarsa vena delle sue stelle Messi, Coutinho e Suarez. Così alla fine è l'Athletic che recrimina, in particolare per le due parate decisive di Ter Stegen su conclusioni di I¤aki Williams. Ora il Barça ha 51 punti in classifica e un vantaggio di +6 sul Real che grazie al successo nel derby di ieri contro l'Atletico si è portato al secondo posto.





