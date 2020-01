Balotelli, incidente a Capodanno: auto distrutta dopo una manovra sbagliata alle 6 del mattino

Ennesima disavventura al volante per Mario Balotelli. Dopo gli incidenti del passato, la notte di Capodanno l’attaccante del Brescia ha avuto qualche problema di manovra mentre cercava di rientrare in casa con la sua Fiat 500 Abarth. Si sa, festeggiare il Capodanno è cosa molto impegnativa. Così alle 6 del mattino, stanco, ha sbagliato le coordinate del garage in viale Europa, a Brescia, finendo con la sua auto davanti al cancello di una abitazione, poco distante da casa sua. Non benissimo, insomma. La parte anteriore dell’auto è andata distrutta, ma Balotelli - cosa ben più importante - non ha avuto alcuna conseguenza fisica.

Balotelli a piedi verso casa dopo l'incidente

Dopo l’incidente, l'attaccante ha lasciato la 500 de luxe lì dov’era e si è incamminato a piedi verso casa sua, per andare a dormire. In mattinata un carro-attrezzi ha recuperato l'auto e liberato la strada. La mente non può non andare a quanto accaduto nel 2010 in Inghilterra, quando indossava la maglia del Manchester City e alla guida della sua Audi 8 si era scontrato con una Bmw nera. O come nell'agosto 2012 quando con la sua Continental GT si era schiantato contro una Opel Corsa. Una lista lunghissima anche di multe per eccesso di velocità e sanzioni varie. Con l'ultimo episodio di stanotte.

La Fiat Abarth 500 di Mario Balotelli

