Brescia, via Corini ecco Grosso. Balotelli: «Ciao mister, persona di grandi valori»

Il Brescia ha esonerato Eugenio Corini, ha chiamato al suo posto Fabio Grosso, che avrà il compito difficile di salvare la squadra lombarda. Mario Balotelli intanto ha salutato con affetto il ormai ex allenatore. «Grazie mister per questi pochi e intensi mesi! Fiero di aver conosciuto un grande allenatore ma soprattutto una grandissima persona di rispetto, valori ed educazione. L'uomo viene sempre prima della professione. Grazie». L'attaccante del Brascia, Mario Balotelli saluta così via Instagram l'ormai suo ex tecnico, Eugenio Corini, esonerato dal presidente Massimo Cellino dopo la sconfitta di ieri 2-1 con il Verona.





