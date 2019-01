Balotelli al Marsiglia: è praticamente fatta

È stato definito l'accordo per il passaggio di Mario Balotelli dal Nizza al Marsiglia. Lo scrivono France Football e L'Equipe sulle edizioni on line, sostenendo che la firma su un contratto valido fino a giugno è arrivata dopo un paio di giorni di trattative e che domattina l'attaccante italiano sosterrà le visite mediche all'Olympique L'OM guidato da Rudi Garcia conta di poter schierare il nuovo arrivo già venerdì prossimo in campionato contro il Lille. Da tempo in rotta col tecnico nizzardo Patrick Vieira, Balotelli è stato finora protagonista di una stagione deludente, con dieci presenze, zero reti all'attivo e anche qualche problema fisico. Il Marsiglia è il sesto club d'approdo per il giocatore dopo il suo esordio in serie A con l'Inter nel dicembre 2007. Lasciata la squadra nerazzurra nel 2010, Supermario ha poi giocato con le maglie di Manchester City, Milan, Liverpool e Nizza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA