A pochi giorni dall’inizio della preparazione fissata per lunedì prossimo l’Atletico Bainsizza, neopromossa in Promozione, ha assestato un bel colpo di mercato con l’arrivo dell'attaccante Mauro Ciccarelli, 206 gol in carriera. Una trattativa tenuta in gran segreto da parte dei due direttori Roberto Tomassini e Sandro Rosato. Un giocatore che è sempre andato in doppia cifra e si è distinto anche nelle ultime avventure con il Latina Scalo Sermoneta e con il Lavinio Campoverde. «Sono contento di approdare al Bainsizza – spiega Ciccarelli, classe ’84, soprannominato il Toro di Latina – Ho tanta voglia di riscattarmi e di dimostrare che posso dare ancora tanto. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura». Nel 2017 arrivò alla bella cifra di 200 reti in 12 anni di attività. Svezzato nelle giovanili nerazzurre del Latina, Ciccarelli vanta un curriculum impressionante. Nel biennio 2011-2013 firmò con il Sermoneta ben 50 reti e il suo apice lo raggiunse sei anni fa sempre in Promozione con il San Michele, quando chiuse a quota 28.