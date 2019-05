Roberto Baggio in tribunale, diffamato da animalisti perché cacciatore

Roberto Baggio, Pallone d'Oro e noto amante della caccia. Finisce in tribuna per l'accusa di diffamazione. L'ex codino oggi era in aula in tribunale a Padova come testimone. Per 15 minuti ha raccontato delle offese ripetute subite da Paolo Mocavero di 100% Animalisti, che nel 2015 lo ha diffamato sui social per la sua passione per la caccia. Baggio ha denunciato l'animalista, che la Procura ha mandato a processo. L'arrivo del Pallone d'oro a palazzo di giustizia non è passato inosservato. Attorno a lui si sono radunate schiere di fan, che dopo la deposizione gli hanno chiesto foto e autografi anche su palloni e magliette. 'Sono un cacciatore ma amo gli animali - ha detto - sono stato attaccato ingiustamentè. La sentenza nei prossimi mesi.





