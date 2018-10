Badelj o Parolo: i dubbi di Inzaghi per sostituire Leiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte la caccia all’eredità di Leiva. Il brasiliano non ci sarà contro l’Inter domani sera, Inzaghi deve decidere a chi consegnare la sua pesante maglia. Badelj è il sostituto naturale, sarebbe scontato vederlo titolare, ma i guai muscolari che si trascina dagli impegni con la Croazia spingono il tecnico a riflettere. Ieri l’ex regista della Fiorentina ha risposto presente a Formello, ha sostenuto l’intera seduta, ma solo il giorno prima aveva evitato cross e tiri in porta. Tradotto: Milan è già abile e arruolabile, però non è al meglio. Questo spingerebbe Inzaghi a non rischiarlo e ad affidarsi a un Parolo adattato più sicuro. Marco aveva traslocato al centro già domenica scorsa e fatto il bis giovedì quando sul prato si è accasciato Leiva. La mediana della ripresa di Marsiglia potrebbe essere la stessa, ma dal primo minuto stavolta. A quel punto entrerebbero in ballottaggio nel ruolo di mezzala Berisha (ieri a riposo perché con un polpaccio acciaccato), Cataldi e persino Lulic. La prova di giovedì di Caceres ha convinto sugli esterni, anche se Inzaghi a sinistra ritroverà pure Durmisi: la lussazione al gomito destro sembra passata, il danese ieri correva come un matto sulla fascia.LA TREQUARTICerto di una maglia a centrocampo, Milinkovic, sempre più mediano. Al Velodrome 70 tocchi di palla, 10 duelli vinti (5 aerei), appena 2 dribbling, 5 occasioni create e un tiro. Bella la verticalizzazione per Immobile sul raddoppio di Caicedo, ma questi numeri testimoniano come Sergej abbia iniziato a badare di più al sodo. Tanta sostanza e meno fantasia anche a Marsiglia, Sergej ora fa la differenza nella battaglia. Bene così, perché se ne preannuncia una ancora più tosta nel monday night e Inzaghi vuole privilegiare chi ha più grinta. Caicedo l’ha mostrata ancora una volta, parte dunque in vantaggio per un posto al fianco d’Immobile. Ma occhio a Correa, voglioso di tentare il sorpasso: il mister lo considera la mossa per spaccare gli avversari nel secondo tempo, ma anche per una maglia dal primo minuto di sicuro l’argentino ora è sopra Luis Alberto. Lo spagnolo si è tirato fuori dalla sfida europea per la solita pubalgia, anche se venerdì mattina era già in campo senza problemi dopo l’esito positivo della risonanza.FISCHI ALL’EXL’importante sarà schierare una formazione in grado di garantire l’equilibrio ritrovato. Stavolta Inzaghi non ci sta a perdere con un’altra big e soprattutto con l’Inter, dopo quella terribile ultima giornata di campionato. Per questo, nonostante la buona prestazione di Wallace in Coppa, l’allenatore è orientato a rimettere Luiz Felipe più reattivo per arginare gli scatti di Perisic sul centro-destra. Dall’altra parte straordinari per il “vecchietto” Radu sul folletto Politano. A bomber Icardi penserà invece Acerbi e. state certi, eviterà scivolate in area come quella di de Vrij. A distanza, questa sarà una sfida nella sfida fra il passato e il presente al centro della Lazio. All’ex, i tifosi biancocelesti, sono comunque pronti a far pagare dazio. Si preannunciano fischi all’Olimpico per l’olandese, specie dopo aver visto il bilancio nerazzurro nell’ultimo mese: 7,5 milioni alla Seg, per questo il difensore è andato a Milano, ha voltato le spalle al rinnovo e anche alla Champions laziale con quell’intervento su Icardi fatale.