Lazio, Badelj e l'importanza di essere Milan

Date ancora il Milan a Milan. Sarà Badelj a guidare di nuovo la Lazio in regia come a Siviglia. Non è andata bene in Coppa, dopo la prova da migliore in campo a Genova. Adesso però il croato è pronto a salire in cattedra come in campionato all’andata. Ieri Badelj ha tra l’altro festeggiato il suo 30esimo compleanno, stasera vuole farsi un regalo. Contro quel Milan, che in estate lo ha sedotto e abbandonato. Era libero a parametro zero, aspettava solo un cenno per correre a Milano. Invece nulla, la chiamata da via Aldo Rossi non è mai arrivata e l’ex Fiorentina alla fine del mercato ha accettato le lusinghe di Lotito per fare il vice-Leiva. Con l’infortunio di Biglia, in inverno si era ripresentata la possibilità, ma alla fine Badelj è rimasto e ora pian piano sta dimostrando le sue qualità. Corsi e ricorsi a sorpresa, di nuovo merito dell’emergenza. Nella prima gara stagionale contro il Milan era appena alla seconda presenza a tempo pieno, al rientro da un mese di stop per un infortunio. Allora Badelj sostituiva in mediana Leiva. Stavolta farà lo stesso, ma solo perché il brasiliano verrà arretrato alle sue spalle in difesa.

CAMOUFLAGE

Confermato Leiva centrale, ma c’è una clamorosa alternativa nelle ultime prove. Inzaghi lo schiera in una retroguardia a quattro al fianco di Acerbi, con Marusic e Lulic ai lati. La verità è che il terzino montenegrino è in ballottaggio sino all’ultimo con Patric. Quest’ultimo - nonostante la sceneggiata a Siviglia - è favorito perché permetterebbe a Simone di cogliere di sorpresa Gattuso. Il 4-3-2-1 testato alla vigilia a Formello si trasformerebbe in 3-5-2 in un batterdocchio. Non a caso ieri è stato inserito come mezzala Romulo con Badelj e Parolo. Davanti Correa e Milinkovic alle spalle di bomber Immobile. A seconda della disposizione rossonera, Sergej potrebbe facilmente arretrare nei tre di centrocampo e l’ex Genoa allargarsi e diventare l’esterno destro.

CAMBIO

C’è la solita pretattica nelle intenzioni d’Inzaghi, che in campionato era riuscito col 3-5-2 a mettere con le spalle al muro i rossoneri. Difficilmente l’allenatore biancoceleste vuole tra l’altro rinunciare al suo modulo, anche se nell’emergenza ci starebbe pure il cambio. Comunque inizierà, alla fine saranno fondamentali stasera le accelerate di Correa. L’acciaccato Luis Alberto con Caicedo partirà dalla panchina: questa, rispetto al 25 novembre (1 a 1 al 94’), è la reale novità. Badelj invece è la conferma: finalmente sta tornando utile e prezioso, finalmente non sembra un centrocampista arrivato per caso. Sotto la Lanterna il croato ha persino segnato e per una traversa non ha bissato. L’impressione però è che vada sempre in difficoltà ogni qual volta venga pressato. Tutta colpa di quel suo andamento lento e compassato. Badelj però stavolta sarà aiutato dai giganti Milinkovic e Parolo. Anche da questa semifinale e poi dal derby potrebbe passare il suo futuro in estate. Che è difficile intravedere biancoceleste quando il Diavolo veste Piatek.



