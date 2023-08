Azmoun alla Roma, ufficiale l'arrivo dell'attaccante iraniano (in attesa di Lukaku)

Nell’attesa di Lukaku, la Roma cerca di stemperare la tensione annunciando ufficialmente l’acquisto di Sardar Azmoun. Dopo le visite mediche il centravanti iraniano arrivato dal Bayer Leverkusen ha firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi fino al termine di questa stagione. Arriva in prestito con diritto di riscatto. «L'As Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024».

Il classe 1995 nella sua carriera ha vestito le maglie del Rubin Kazan, del Rostov e dello Zenit, oltre a quella del Bayer Leverkusen. «Ha vinto 4 Premier League russa, 1 Coppa di Russia e 2 Supercoppa di Russia. Capocannoniere del campionato russo nella stagione 2019-20, è stato votato calciatore dell'anno nel 2021» si legge anche nella nota della Roma. Non sarà per un poco a disposizione di Mourinho, visto che arriva da uno stop per infortunio. Però è quell’elemento che, qualora dovesse arrivare Lukaku, completerebbe in maniera perfetta la prima linea della Roma.