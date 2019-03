Avezzano, ufficiale l'accordo con Coletta

L'Avezzano mette a segno un nuovo colpo: ecco il comunicato del club: «L’Avezzano Calcio comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo di collaborazione con il Generale Giulio Coletta, i cui dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni. Alla base dell’accordo, la grande competenza dello stesso Coletta ed una decennale amicizia con il presidente Luciano D’Alessandro. Coletta, nel corso del decennio 2004/05-2014/5, è stato responsabile unico del Settore Giovanile della Lazio, società con la quale ha raggiunto traguardi prestigiosi e formato molti futuri giocatori di Serie A. Già allenatore federale, nel 2007 Coletta ha superato anche il corso per Direttore Sportivo. L’Avezzano Calcio augura al Generale Coletta il più in grande in bocca al lupo per una cospicua collaborazione nel prossimo futuro

