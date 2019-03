Avellino trasferta in terra sarda, occhi su Di Paolantonio

In casa biancoverde ci si prepara a sfidare il Castiadas nel prossimo turno di campionato. Tra gli uomini maggiormente in vista in questo periodo per i lupi c’è sicuramente Alessandro Di Paolantonio, centrocampista e metronomo dei lupi, reduce come tutta la squadra da una buona prestazione contro il Monterosi, in un match molto importante per la classifica, che ha portato tre punti fondamentali per la classifica dei campani. Come detto, l’ultima trasferta in terra sarda di questa stagione, su un campo molto diverso dal loro, sia per caratteristiche fisiche che per mentalità ed ambizioni, dove i biancoverdi cercheranno comunque di far valere la propria superiorità tecnica.

Ultimo aggiornamento: 17:32

