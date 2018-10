Avellino, parla capitan Morero: «Voglio il riscatto contro il Lanusei»

Si torna al lavoro in casa Avellino: la compagine biancoverde si è ritrovata al "Partenio-Lombardi" per una singola seduta pomeridiana. Il capitano Santiago Morero è stato intervistato dai giornalisti nella sala stampa "Angelo Scalpati". Ecco le sue parole: «Quella di domenica è stata davvero una brutta partita: abbiamo sbagliato tanti palloni sia come squadra che a livello individuale, ed i nostri avversari ne hanno approfittato». Sulla prossima sfida contro la capolista Lanusei: «Contro di loro ci aspetta una sfida difficile, è una squadra che merita di essere prima. Sono fiducioso, faremo una grande partita e ci riprenderemo quanto perso domenica scorsa. Noi siamo l'Avellino, e basta questa maglia ed il nostro pubblico a dare la spinta necessaria».

