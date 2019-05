Avellino, Mauriello: «Giochiamo con umiltà e rispetto per il Lanusei»

L'Avellino in vista dello spareggio contro il Lanusei ha ripreso gli allenamenti al "Partenio-Lombardi" sotto le disposizioni di mister Giovanni Bucaro. Il presidente Claudio Mauriello ha preso parola per introdurre la settimana che porta alla sfida di domenica. «Da parte nostra non può che esserci il massimo rispetto per il Lanusei e per il campionato che ha fatto - ha dichiarato il presidente Mauriello - è un sentimento condiviso da me, dallo staff tecnico, dalla dirigenza e dai giocatori. Abbiamo la consapevolezza di disputare un incontro che può valere una stagione ma, anche se ci chiamiamo Avellino, giocare con umiltà sarà determinante per ottenere la vittoria».

