Avellino, Graziani può tornare ad allenare

Con un comunicato ufficiale, l’Avellino ha comunicato che il mister Archimede Graziani è stato dimesso dal reparto oculistica dell’ospedale “Giuseppe Moscati“ di Avellino dopo l'intervento all'occhio ben riuscito: «La società comunica che stamattina Archimede Graziani è stato dimesso dal reparto di Oculistica dell’A.O.S.G. “Giuseppe Moscati” di Avellino. Il mister è subito passato a salutare la squadra, impegnata nell’allenamento mattutino al 'Partenio-Lombardi'. Mister Graziani vuole ringraziare la societа, il Direttore del reparto, dottor Lucio Zeppa, l’equipe, e tutto il personale che in questi giorni ha garantito massima professionalità ed ospitalità. Non per ultimo, un ringraziamento speciale va ai numerosissimi tifosi che sia di persona che attraverso i social network hanno dimostrato grande vicinanza ed affetto».

