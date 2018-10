Avellino, Gerbaudo: «Gioco dove vuole il mister»

Dopo due giorni di riposo l'Avellino prosegue la sua marcia di avvicinamento alla gara in trasferta contro il Monterosi. Il centrocampista dei Lupi Matteo Gerbaudo sull'ultimo match disputato: «Non sono arrivati i tre punti, è vero ma rispetto alle due trasferte precedenti abbiamo offerto una prestazione sicuramente migliore. Per settanta minuti abbiamo coperto il campo e giocato bene, poi abbiamo preso un goal su palla inattiva per distrazioni individuali. Purtroppo è capitato spesso, non dovrà succedere più e lavoriamo in quella direzione". Sul suo ruolo in campo, il calciatore sgombera ogni dubbio: »Gioco dove serve, dove i miei compagni hanno bisogno e soprattutto dove mi indica il mister».

