Avellino deludente non va oltre il pari ad Agnani. Monterosi vittoria importante

Non convince l’Avellino che non riesce ad andare oltre l’1-1 in casa di un Città di Anagni tutt’altro che semplice da affrontare. Al vantaggio di De Vena, risponde Cardinali. Mentre per il Monterosi successo prezioso in casa della Torres battuta di misura 1-0 grazie ad un gol in apertura di match di Pellacani, con i padroni di casa che falliscono anche un penalty al 17esimo con Peana che calcia in malo modo tentando di superare il portiere avversario con un cucchiaio.

Ultimo aggiornamento: 17:09

