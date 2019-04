Avellino, Bucaro: «Stiamo facendo un grande cammino»

L'Avellino ha collezionato nove trionfi di fila. L'ultima sua gara del campionato sarà allo stadio "Partenio-Lombardi" in attesa del responso del calendario regolare di LND, girone G. «Stiamo facendo un grande cammino e dobbiamo essere contenti per quello che stiamo raccogliendo, senza guardare agli altri. Ora a Latina - ha dichiarato mister Giovanni Bucaro - proveremo a mettere il punto esclamativo al nostro campionato, consapevoli che quello che abbiamo raccolto è merito di un gruppo eccezionale, in campo e fuori. Siamo contentissimi di aver trovato a parimerito la testa della classifica - ha detto invece Alessio Tribuzzi - ora vogliamo regalare qualcosa di bello ai nostri tifosi. Siamo carichi a mille».

Ultimo aggiornamento: 17:53

