Avellino, Bucaro: «Potevamo fare di più»

L'Avellino ha pareggiato 1-1 in casa contro il Latina. La squabra biancoverde ha collezionato 34 punti, frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Il mister Giovanni Bucaro analizza la gara: «Fermandosi esclusivamente alla gara, è vero che non abbiamo creato tanto ma abbiamo sempre cercato di fare la gara, con delle emergenze dettate dalle squalifiche e dall'infortunio di Carbonelli. Purtroppo abbiamo raccolto meno di quello che ci aspettavamo". Il mister ha poi commentato il suo percorso con i lupi fino ad ora: "7 punti? Potevamo fare di più. Lo stop di Sassari è stato notevole, ha fatto la differenza in negativo. Nulla è però perduto, sappiamo bene che non c'è possibilità di sbagliare e non ci resta che continuare di rincorsa. Noi siamo qua e non possiamo fare altro che provare a fare il nostro meglio».

