Avellino, Bucaro: «Ci aspetta una partita difficile»

L'Avellino si appresta ad affrontare l'ultimo impegno del campionato. I biancoverdi sfideranno il Latina per la 38esima giornata alle 15 al Francioni. Ecco le parole di mister Bucaro nella conferenza stampa: «Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che può vantare una rosa di qualità, specialmente nei suoi elementi più esperti, abituati a campionati professionistici. Dal canto nostro pensiamo solo alla nostra prestazione, a fare quello che ci siamo preposti e quello per il quale ci siamo allenati tutta la settimana. Di fianco a noi ci sarà un intero popolo, non solo i 500 che verranno a Latina ma tutti quelli che da casa ci saranno vicini».

Ultimo aggiornamento: 17:15

