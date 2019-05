Avellino, Bucaro: «Bisogna vincere la guerra dopo aver vinto tante battaglie»

L'Avellino ha disputato stamattina l'ultimo allenamento al "Partenio-Lombardi": mister Bucaro come è consuetudine ha tenuto la consueta conferenza pregara. Nel pomeriggio la compagine si sposterà destinazione Lazio per il preritiro. «Arriviamo a questo match dopo un girone di ritorno importante, ora bisogna vincere la guerra dopo aver vinto tante battaglie - ha esordito Bucaro - sia noi che il Lanusei meritiamo la C per il campionato disputato, 83 punti sono davvero tanti. Sarà una gara che sfugge ad ogni previsione tecnico/tattica, vince chi saprà soffrire di più. Sullo stato di forma delle due contendenti: “Sinceramente credo che siamo alla pari, il Lanusei può contare su tanti giocatori che giocano insieme da anni e che sono abituati alla categoria. Il Blasone? Quello lo abbiamo noi, ma il blasone non scende in campo. Sarà fondamentale l’aspetto mentale».

