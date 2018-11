Confermata la fiducia ad Andrea Schettino sulla panchina dell’Accademia Calcio Roma come comunicato dalla stessa società soddisfatta per la vittoria sul campo della Vis Subiaco che ha dato una spinta in classifica e dal punto di vista del morale alla squadra. L’ex tecnico Fabio Tarquini invece resterà all’interno del club in un progetto che ancora non è stato svelato dalla dirigenza.

