Austria-Macedonia alle 18, probabili formazioni: per Foda dentro Lazaro e Alaba, balcanici con Pandev e Trajkovski

La partita inaugurale del Gruppo C di Euro 2020 si disputerà alle ore 18:00 tra Austria e Macedonia del Nord, all'Arena Națională di Bucarest e sarà diretta dal fischietto svedese Andreas Ekberg.

Il tedesco Franco Foda dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1, con l'ex interista Lazaro, Alaba e Sabitzer sulla trequarti a fare da appoggio all'unica punta Kalajdzic. Panchina invece per l'altro ex interista Marko Arnautović, mentre Dragovic e Hinteragger dovrebbero prendere posto al centro della difesa.

Modulo più conservativo invece per il commissario tecnico maccedone Igor Angelovski, che dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. In mezzo al campo dovrebbero andare Ademi, Spirovski e il "napoletano" Elmas, mentre davanti ancora un ex interista, Goran Pandev, che affiancherà l'ex Palermo Aleksandar Trajkovski.

Le probabili formazioni

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteragger, Ulmer; Grillitsch, Schlager; Lazaro, Alaba, Sabitzer; Kalajdzic.

A disp.: Pervan, A. Schlager; Friedl, Lienhart, Posch; Baumgartlinger, Trimmel, Baumgartner, Ilsanker, Schaub, Laimer, Onisiwo, Schöpf; Arnautovic, Gregoritsch. All. Franco Foda

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Ademi, Spirovski, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski.

A disp.: Siskovski, Jankov; Bejtulai, Zajkov, Velkovski; Bardi, Kostadinov, Hasani, Curlinov, M. Ristovski; Radeski, Avramovski, Trickovski, Stojanovski, Velkovski. All. Igor Angelovski