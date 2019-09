© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Insieme Ausonia del patron Alessandro Anelli ha sbancato il Nnado Marocco di Morolo per 1-0 grazie ad una rete del terzino Benedetto Di Vito al 20' aggiudicandosi il primo derby ciociaro del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Gara bella ieri a Morolo tra due squadre ben messe in campo e con buone individualità. L'Ausonia ha mostrato un ottimo Alessio Giustini, ma bene anche Di Vito, Pirolozzi, Quirino e Stefano Rossini. Nel Morolo non sono dispiaciuti Amico, Ceniccola, il portiere Lo Scalzo e Di Mambro, mentre molto deludente è apparso il reparto offensivo.Umori opposti a fine gara per i due tecnici.«La squadra non mi è dispiaciuta anche se al primo tempo l'Ausonia ha fatto indubbiamente meglio. Loro posso dire che hanno vinto alla napoletana ovvero con tanto mestiere ed esperienza. Chiaro che ci manca qualcosa soprattutto nel reparto offensivo. Gli attaccanti nella prima parte della gara hanno giocato troppo lontano dalla porta avversaria. Le basi ci sono, ma dobbiamo crescere- ha spiegato Gian Luigi Staffa- dal punto di vista caratteriale ci siamo».«La squadra mi è piaciuta abbiamo perso con la favorita del girone per un errore individuale. Ho visto cose molto buone tipo il carattere, su altre c'è da migliorare, ma abbiamo tenuto testa ad una grande squadra e se usciva il pareggio non avremmo di certo rubato. Ci sono state occasioni per noi che potevamo sfruttare meglio, ma va bene possiamo e dobbiamo crescere. Siamo ancora attivi sul mercato- ha aggiunto il dg del Morolo, Alessandro Latini- e contiamo di migliorare difesa ed attacco. Anche la risposta del pubblico è stata buona ci sono tutti gli ingredienti per fare bene remando tutti dalla stessa parte»«Sapevamo che la gara era difficile. Morolo per storia e tradizione è un campo ostico ed è una buona squadra. Non era facile anche perchè le prime gare sono sempre un'incognita- ha dichiarato Sasà Amato, allenatore dell'Ausonia- credo che però per 65-70 minuti in campo ci siamo stati solo noi. Abbiamo fallito un paio di occasioni clamorose oltre al goal anche se a centrocampo un pochino di sofferenza c'è stata. Nella ripresa siamo un po' calati rischiando la beffa del pari. Ma sono contento, era fondamentale vincere e sono certo che questi per noi saranno tre punti importantissimi».