Poker d'acquisti di grosso livello per l'Ausonia del presidente Alessandro Anelli che tenta la remuntada nel campionato regionale di eccellenza, girone B. La compagine del cassinate guidata da mister Roberto Gioia, partita in estate per un campionato da protagonista e data dagli addetti ai lavori quale possibile outsider di Sora e Pomezia, si è ritrovata nei quartieri bassi della classifica. In tredici giornate l'Insieme Ausonia ha raccolto solo 14 punti frutto di tre vittorie, cinque pareggi ed altrettante sconfitte. Domenica ospiterà al campo di Madonna del Piano il Lavinio. Per tentare la risalita la società ha ingaggiato quattro pezzi da novanta per la categoria: si tratta di Gianmario Palumbo, attaccante, 35 anni ex Albanova arrivato già nei giorni scorsi e di Giuseppe Monaco Di Monaco, 29 anni, ex Cassino, Stefano Berardi, 27 anni, difensore ex Cassino e di Alessio Giustini, 27 anni ex Giulianova, Anagni, Roccasecca ed Isolaliri.Lasciano Ausonia Ioio, di Federico e probabilmente qualche altro giocatore.