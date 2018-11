© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Ausonia di mister Roberto Gioia, alla seconda stragione consecutiva nel campionato regionale di Eccellenza, girone B, ha raccolto finora 13 punti in 11 gare frutto di tre vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte. Un bottino magro per una squadra che ad agosto era data dagli addetti ai lavori quale sicura protagonista per i primisimi posti. Qualcuno aveva anche ipotizzato una corsa a tre con Sora e Pomezia per la vittoria finale. Ma dopo undici gare l'Ausonia deve recuperare 10 punti dalla capolista Sora e cinque dalle seconde in classifica. In casa dell'Ausonia, pronta ad affrontare la trasferta di Nettuno, fa il punto della situazione al Messaggero, il mister Roberto Gioia.«Se proprio dobbiamo dirla tutta- ha esordito Roberto Gioia- Ausonia come possibile candidata alla vittoria finale del campionato è stato piu' che altro un pensiero degli addetti ai lavori. Il nostro vero obiettivo stagionale è quello di fare bene e migliorare la classifica dello scorso anno, non di certo la serie D. Mancano 23 partite partite alla fine, siamo pienamente in corsa per obiettivi importanti»«Cosa è mancato per stare al passo delle prime? Sicuramente il fatto di aver cambiato molto rispetto allo scorso anno ci ha penalizzato- ha aggiunto mister Gioia- basta ad esempio vedere il Sora capolista. Ha cambiato pochissimo mantenendo l'ossatura dello scorso anno. Hanno valorizzato la rosa ed il lavoro dello scorso anno, sono stati bravi gli va dato atto. hanno fatto l'opposto di noi. Cambiare tanto non ci ha aiutati. Finora è un campionato molto anomalo dove ogni domenica bisogna stare attente e non abbassare la guardia. Due sconfitte ti fanno precipitare, mentre due vittorie posono farti volare. Resto convinto che la grande favorita alla vittoria finale sia il Pomezia. Ha tutto per imporsi ed a dicembre può fare grandi cose»«A dicembre si apre il mercato, faremo sicuro qualche operazione in entrata cercando di non sbagliare- incalza l'allenatore dell'Ausonia- sappiamo bene quali sono le nostre lacune. Zeoli e Ioio sono già andati via, qualcosa dovremo fare. Ora stiamo preparando al meglio la trasferta di Nettuno. Dopo lo stop forzato giusto, abbiamo cercato di lavorare molto. La squadra sta bene e sono molto fiducioso. Avremo una gara difficile, il Nettuno rende al meglio in casa, mentre noi in trasferta facciamo molta fatica. Abbiamo lavorato per invertire la rotta, sono sicuro che faremo una grande partita».