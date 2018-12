© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Insieme Ausonia del Patron Anelli ha chiuso il 2018 del campionato regionale di Eccellenza, girone B a 21 punti frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte con 19 reti realizzate ed altrettante subite. Numeri che la posizionano attualmenye al nono posto in classifica. Domenica roossima, 6 gennaio, chiuderà il girone di andata a Roma sul campo del Grifone Gialloverde con la possibilità di incrementare il bottino. Le aspettative in estate erano diverse, si puntava in alto, ma l'inizio di stagione non è stato dei migliore. Poi con gli importanti ingaggi del mercato di dicembre la squadra ha iniziato a raccogliere risultati importanti ed è iniziata la risalita.Nel frattempo proprio oggi il Cosenza calcio che milita in serie B ha comunicato che il baby attaccante Federico Colacicco, 17 anni titolare della formazione Juniores Regionale d'Elite dell'Ausonia terrà uno stage dal 2 al 5 gennaio con la Primavera della formazione calabrese in vista di un posisbile ingaggio. Federico Colacicco, fratello di Francesco difensore passato qualche giorno fa all'Arce, ha già esordito in Eccellenza con l'Ausonia.Intanto in vista del nuovo anno mister Roberto Gioia traccia un bilancio del 2018 e fa previsioni per il nuovo anno. «Il 2018 per noi è stato ampiamente positivo. Era la nostra prima esperienza assoluta in Eccellenza e dallo staff tecnico, dai giocatori e dalla società c'è massima soddisfazione per quello che abbiamo fatto. Poi è iniziata questa seconda stagione nel massimo campionato dilettantistico regionale e le aspettative rispetto a quanto fatto finora erano sinceramente maggiori- ha spiegato Roberto Gioia- sono stati commessi degli errori che abbiamo capito. A dicembre siamo intervenuti in modo massiccio sul mercato ingaggiando il portiere Calderari il difensore Berardi, il centrocampista Giustini, gli attaccanti Palumbo e Monaco Di Monaco. Li conoscevamo bene e dal loro arrivo la squadra è cambiata e stanno arrivando i risultati».«Previsioni per il 2019? Saremo sicuro protagonisti. La squadra ora ha trovato la quadra e sono sicuro che disputeremo un grandisismo girone di ritorno. Finora ho visto un campionato di Eccellenza bello e difficile. Mi hanno impressionato molto il Tor Sapienza e la Vigor Perconti anche se la grande favorita resta il Pomezia - ha aggiunto mister Roberto Gioia - credo che Arce, Itri e Sora possanno dare fastidio, ma ci sarà anche l'Ausonia, il Pomezia dovrà fare i conti anche con noi. Tra i giocatori mi hanno impressionato Laghigna, ma non è una novità tutti conoscono il suo valore e Victor Gomez che è stata una piacevole sorpresa. Ora giochano insieme possono fare grandi cose. Poi tra un po' vi farò il nome di un giocatore che farà strada per ora lo tengo per me. Ci stiamo preparando al meglio per iniziare il nuovo anno ad iniziare dalla trasferta di roma del 6 gennaio, il 2019 sarà il nostro anno».