Ausonia, inizia il ciclo Amato

Salvatore Amato è l'allenatore dell'Insieme Ausonia versione 2019-2020 dopo aver scritto pagine memorabili col Sorrento dove tra l'altro ha lanciato talenti come Ciro Immobile e Antonio Mirante e ora in Ciociaria, con la famiglia Anelli, cercherà di proseguire un percorso che ci ha visti protagonisti di due ottime stagioni in Eccellenza: “Arrivo in una società giovane che negli ultimi anni ha fatto benissimo. Purtroppo l’anno scorso fino a cinque domeniche dalla fine era in lotta per il campionato e qualche défaillance finale ha impedito la vittoria. Con il presidente Anelli e gli altri dirigenti ci siamo conosciuti qualche anno fa e abbiamo portato ad Ausonia ragazzi interessanti: i giovani crescono e danno continuità al progetto e la società lavora in maniera specifica anche per il futuro”.

Ultimo aggiornamento: 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA