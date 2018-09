© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani mattina a Pomezia per la quarta giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B, si affronteranno i rossoblù di Cristiano Gagliarducci e l'Ausonia di Roberto Gioia. Si tratta delle due squadre considerate dagli addetti ai lavori quali protagoniste per la promozione in serie D. Due squadre costruite per fare bene e per la lotta alla vittoria del campionato. Un big match però che la classifica attuale però non rispecchia ancora i pronostici estivi. Il Pomezia ha raccolto finora sei punti, ma potrebbe vedersi togliere in settimana tre punti a tavolino per la gara vinto contro il Latina Sermoneta. I pontini hanno presentato un ricorso per presunta posizione irregolare di un giocatore del Pomezia che a detta del Latina Sermoneta era squalificato.L'Ausonia invece è a quattro punti ed è reduce dalla pesante sconfitta interna per 4-0 rimediata domenica con il Morolo.«In settimana ci siamo interrogati molto sul perchè di un secondo tempo con il Morolo così negativo- ha spiegato mister Roberto Gioia- nella prima parte di gara infatti c'è stata una buona prestazione. I ragazzi hanno capito che è il momento di reagire dopo questa pesante sconfitta. Abbiamo lavorato molto sulla testa non riteniamo infatti che siano problemi tecnici o atletici ad aver determinato un secondo tempo buio».«Ho visto molta voglia di fare da parte dei ragazzi- ha aggiunto Gioia- non posso dire quale sarà il risultato di Pomezia, ma sono certo faremo una grandissima gara. La squadra di Gagliarducci è la grande favorita per la vittoria finale. Noi siamo partiti per fare bene e c'è tempo e modo per poterci affermare. La squadra rispetto a domenica non sarà stravolta».Per quanto riguarda la formazione mister Gioia recupera La Manna che al centro della difesa farà coppia con Nico Pirolozzi. Per il resto i maggiori dubbi sono in attacco dove per due maglie sono in corsa Ciro Corrado, Ioio, Luigi Gioia e Di Federico con i primi due in vantaggio. Sicura appare la presenza di Zonfrilli dal primo minuto.