L'Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia è pronta per la difficile gara casalinga contro l'Itri compagine che attualmente segue la squadra ciociara di due lunghezze. L'Ausonia è a 25 punti frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, mentre i pontini a 23 punti. Si tratta quasi di un derby vista la vicinanza tra le due città situate però in province diverse. L'Ausonia arriva alla gara reduce dal pareggio esterno sul campo della Vigor Perconti mentre l'Itri è stato bloccato in casa dall'Arce.Malgrado il distacco dalla capolista Tor Sapienza sia attualmente di dieci punti, in casa dell'Insieme Ausonia c'è tutta la volontà e la speranza di poter lottare per il vertice. In casa ciociara fa il punto della situazione al Messaggero il bomber Giuseppe Monaco di Monaco.«Sono ad Ausonia da alcune settimane ed ho disputato finora cinque gare realizzando tre reti, l'ultima delle quali domenica scorsa- ha spiegato Monaco Di Monaco- prima ero alla Frattese in Eccellenza campana ma ho giocato poco a causa di un infortunio che mi ha tenuto fuori due mesi. Ho 29 anni e finora ho disputato 6-7 campionati di D ed i restanti in Eccellenza andando sempre in doppia cifra con una media di circa 15 goal l'anno. In carriera sono quasi a 200 reti. Ho scelto Ausonia per la grande voglia che hanno voluto di avermi alle loro dipendenze. Ammetto che sono almeno tre anni che mi cercano ma per un motivo o per l'altro non c'è stato mail matrimonio».«Da qualche settimana ho deciso di venire qui dove ho trovato un gran gruppo ed una società seria ed ambiziosa. qui si può fare calcio nel migliore dei modi con tranquillità e senza pressioni. La squadra purtroppo ha avuto un avvio difficile- ha aggiunto Monaco Di Monaco- ma con gli ottimi rinforzi di dicembre ed il gruppo storico abbiamo trovato il giusto amalgama ed i risultati stanno arrivando. Peccato non aver conquistato i tre punti in casa della Vigor Perconti, ma non era facile. Ora abbiamo l'Itri, una squadra tosta che è ben disposta in campo e concede poco. Noi però non posiamo sbagliare, giochiamo davanti al nostro pubblico e non dobbiamo fallire. L'obiettivo è quello di disputare un grande campionato. E' vero che il Tor Sapienza è attualmente lontano ma vogliamo dar fastidio a tutti e se le squadre davanti perdono colpi dobbiamo approfittarne».«Il campionato è ancora lungo- conclude il bomber dell'Ausonia- c'è il tempo per recuperare e fare bene. Ci sono tutte le premesse. Il mio obiettivo? Sinceramente non mi interessa molto fare 15 o 20 reti ma il bene della squadra. E' il risultato finale del gruppo a dare soddisfazioni. Possiamo arrivare in alto, ma molto dipenderà dalla gara di domenica. Dobbiamo vincerla senza se e senza ma. Siamo concentrati, faremo una grande gara».