© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre vittorie consecutive, dieci punti nelle ultime quattro gare senza subire reti e 17 punti nelle ultime sette partite con 12 goal fatti e solo tre subiti. Sono i numeri impressionanti dell'Ausonia di mister Roberto Gioia che a suon di risultani ha risalito la classifica del girone B dell'Eccellenza laziale. Ora la squadra ciociara dopo 27 giornate è al terzo posto con 45 punti, due in meno della capolista Tor Sapienza ed uno in meno della seconda in classifica, l'Audace. L'Ausonia è in piena corsa per la promozione in D. La società del presidente Alessandro Anelli è ambiziosa ed i tifosi sognano.Tra i protagonisti del momento d'oro dell'Ausonia c'è Alessio Giustini, 27 anni, sorano a segno ieri nella vittoria casalinga per 3-0 contro il Latina Sermoneta.Giustini si racconta al Messaggero.«Da ragazzo ho disputato il settore giovanile nel Pescara giocando nelle formazioni Allievi nazionali, Berretti e Primavera). Poi sono passato al Giulianova in C2, quindi al Sant Angelo Lodigiano, in serie D, Isolaliri in serie D, Monte San Giovanni Campano, Roccasecca ed Anagni in Eccellenza- ha spiegato Alessio Giustini- Sono venuto ad Ausonia perche la societa é ambiziosa e c'è un bel progetto. Mi trovo molto bene perchè siamo un gruppo unito e soprattutto formato da persone serie. Mi piace essere un giocatore offensivo quindi se riesco a segnare è un grande piacere»«La squadra non è partita benissimo però, secondo me, nel girone di ritorno abbiamo portato quel tocco di autostima in più che serviva. Stiamo facendo bene sia avanti che dietro; abbiamo dei giocatori importanti ma soprattutto siamo uniti. Poi se arrivano i gol anche dai centrocampisti meglio ancora- ha aggiunto il centrocampista dell'Ausonia- Dire oggi chi vincerà il campionato è impossibile. Ci sono sei squadre in lotta, tutte hanno un organico importante e sono sicuro che anche noi ce la giocheremo fino all ultima giornata».«Domenica ci sono scontri diretti come per esempio il nostro ad Arce e tTor Sapienza- Sora. No però guardiamo soltanto a noi stessi. Dobbiamo andare per la nostra strada e cercare di fare piu punti possibili da qui alla finePer il futuro- conclude Giustini- spero di rimanere ad Ausonia perchè mi sono trovato molto bene sia con i compagni che con la societa».