Aurelio Roma Academy, fanalino di coda del girone A

L'Aurelio Roma Academy è fanalino di coda del girone A del campionato di Promozione con 8 punti. La suddetta compagine ha ottenuto dopo 30 partite di campionato solo una vittoria, 5 pareggi e 24 sconfitte con la realizzazione di 18 reti mentre invece l'Aurelio Roma Academy ha raccolto la palla in fondo al sacco per 85 volte. Nel prossimo turno di campionato l'Aurelio Roma Academy lontano dalle mura amiche sfiderà in trasferta la compagine Aranova che si colloca al quarto posto in classifica con 66 punti. Tra l'Aranova (66 punti) e l'Aurelio Roma Academy (8 punti) ballano ben 58 punti di differenza.

Ultimo aggiornamento: 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA