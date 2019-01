© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo di coda per sognare. L’Audace vince a Roma, sul campo del Grifone Gialloverde, e resta solo al secondo posto della classifica del girone B dell’Eccellenza. Decide la rete di D’Urso, segnata proprio negli ultimi minuti e che ha deciso una gara che aveva viaggiato sul filo dell’equilibrio. L’Audace di Marco Di Rocco, però, è stata più brava nello sfruttare una delle poche occasioni capitate per segnare, piazzando il colpo vincente in un momento che non consentiva recupero.A dire il vero, la rete dell’Audace è stata contestata dal Grifone Gialloverde, che segnala la possibile uscita dalla linea del campo, del pallone nell’azione che ha portato D’Urso alla rete della vittoria. Con questo successo, l’Audace resta da sola al secondo posto della classifica, a tre lunghezze da quel Tor Sapienza che, vincendo anche a Cave, resta la regine del raggruppamento, che sta premiando molto outsider, a danno di quelle squadre date per favorite (Pomezia su tutte) che continuano a restare impantanate nelle proprie contraddizioni e difficoltà tecnico-tattiche.