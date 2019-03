Audace, sognare in grande si può

L'Audace si trova al secondo posto in classifica nel campionato di Eccellenza, girone B con 43 punti. La squadra ha collezionato 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Nell'ultimo turno l'Audace ha pareggiato a reti bianche in trasferta contro il Pro Calcio Tor Sapienza, primo in classifica. Nel prossimo turno di campionato l'Audace dovrà sfidare in casa l'Ottavia che si trova al settimo posto in classifica, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. L'Audace finora ha realizzato 39 reti (quarto miglior attacco del torneo) e invece ha raccolto la palla in fondo al sacco 29 volte. Tra l'Audace e il Pro Calcio Tor Sapienza ballano 3 punti di differenza.

Ultimo aggiornamento: 18:57

