Un post lungo, scritto con il cuore, per celebrare la prima vittoria nell'Eccellenza di quest'anno dell'Audace. Rimasta in piedi tra mille difficoltà, dopo la separazione con l'Asilo Savoia che aveva generato aspettative e, forse, anche illusioni a Genazzano. Ora, il presente sono Cassella e Mastropietro, con il supporto della parte verde della società, quella che cura il settore giovanile.E giovane è anche la squadra e lo staff tecnico di quest'anno, con un allenatore Marco Di Rocco, alla prima esperienza in prima persona, dopo aver appreso (molto) da Daniele Greco precedenti tre anni. «E' arrivata la prima vittoria della prima squadra sul campo nell'anno del Centenario», scrive il numero uno bianconero. «Era attesa da tutti come i bambini aspettano il Natale. E' stata cercata, voluta, raggiunta e afferrata», l'enfasi di Casella, che non sta nella pelle per il succeso (2-1) sulla corazzata Pomezia. «Abbiamo iniziato il campionato con le solite grandi difficoltà. Abbiamo affrontato tutti la sfida con grande coraggio, abbiamo tirato una linea e siamo ripartiti da zero. Le sfide sono il pane quotidiano per l'Audace».Il presidente ha anche parole di elogio per il tecnico. «Abbiamo deciso di investire su un altro giovane di talento . E con Marco è bastato guardarci un attimo per trovarci subito in sintonia. Ha grandi qualità da un punto di vista umano e competenze tecniche da primo della categoria. Sa scegliere validi collaboratori. Sa gestire gli uomini e sa come ottenere i risultati nel tempo. Ha un metodo, come tutti quelli che non improvvisano, che ha bisogno del tempo giusto per essere applicato. E conosce la psicologia nello sport».L'elogio di Cassella a Di Rocco va al di là del semplice riconoscimento alle qualità di un tecnico diventato, forse, già un amico. Ecco perchè è Mauro Ventura, il ds dell'Audace, ad allargare i meriti di una vittoria che pochi (nessuno=) aveva saputo pronosticare. «La squadra è stata quasi perfetta», spiega Ventura. «Avevamo conoscenza del valore del nostro avversario, ma non ci siamo fatti intimorire, imponendo le nostre qualità di squadra giovane e spensierata».Un calciatore, su tutti, si è stagliato nella mattinata di Genazzano. «Sono contento che i due gol li abbia fatti Marchionni. Un calciatore che conosco bene e che so quanto e cosa vale. Non sempre, dove è stato, hanno saputo apprezzarlo e valorizzarlo, ma qui da noi può esprimere tutto il suo valore». Domenica, a Cave, ci sarà il derby. Una partita che manca da anni e che in Eccellenza non è mai stata giocata. «La prima vittoria non è un traguardo ma un segnale», avverte il presidente Casella. Dall'altra parte, non ci sarà l'ex ds Marco Guidi (che si è separato dal club) ma uno squadrone (fatto anche qui di ex prof) come lo era il Pomezia. E chissà che...