Audace, inibiti Casella e Guidi

Il Tribunale Federale Territoriale ha deciso di sanzionare il presidente dell'Audace Cristian Casella con un anno di inibizione e l'ex direttore generale Marco Palmeri Guidi. Alla società Audace anche una multa di 1.500 euro.

"Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte condannando il sig. CristianCasella alla sanzione dell’inibizione per anni uno, la società ASD Audace alla sanzione di €1.500,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e il sig. Marco Palmeri Guidi allasanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC in aggiuntaalla pena dell’inibizione che sta già scontando."

Ultimo aggiornamento: 20:03

