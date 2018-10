Audace furiosa dopo il Tor Sapienza: «Il direttore di gara non deve più arbitrare»

Dopo il pareggio contro il Tor Sapienza ricco di polemiche, l'Audace ha affidato a un lungo comunicato la sua versione dei fatti in merito all'arbitraggio del signor Davide Testoni: «Gravissimi gli errori arbitrali in almeno tre occasioni. Due falli, questi si da rigore, non fischiati a favore dell'AUDACE, che hanno lasciato ammutolito il pubblico sportivo di Genazzano. Lo scempio però si riscontra nell'episodio in cui l’arbitro, prendendo un abbaglio pazzesco, ha decretato ed inflitto la massima punizione alla squadra dell'AUDACE, inventando un fallo VISIBILMENTE e CHIARAMENTE INESISTENTE in area. Riteniamo DOVEROSO SEGNALARE i comportamenti che alterano lo svolgimento di una gara, auspicando che le Autorità Sportive competenti possano esaminare questi casi "ANOMALI" e prendere i giusti provvedimenti nei confronti di coloro che commettono questo genere di errori e che, a nostro avviso, non dovrebbero essere abilitati ad arbitrare nei campionati in cui il livello di gioco richiede professionalità e competenza, nonché maggiore attenzione anche nelle scelte di designazione da parte della FIGC. Auspichiamo che i filmati della gara (trasmessi dall'emittente Multimedia TV) vengano acquisiti dai rappresentanti dell’AIA per valutare gli atti conseguenti verso l’arbitro, in quanto l'attaccante è caduto senza alcun contatto e solo a causa della perdita di equilibrio».

Ultimo aggiornamento: 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA