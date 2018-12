© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per l’Audace che vola al terzo posto del girone B di Eccellenza grazie ai quattro gol segnati sul difficile campo della Virtus Nettuno. «Una vittoria su cui c’è poca discussione anche se qualcuno, evidentemente, non la pensa così – dice con una velata polemica mister Marco Di Rocco - Comunque abbiamo giocato una bella prima mezz’ora andando in vantaggio alla prima occasione con D’Urso, autore poco dopo di una serpentina incredibile che ha confermato il suo eccellente stato di forma. Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo un po’ sofferto il ritorno della Virtus Nettuno che poi nella ripresa ha provato a spingere, anche se il loro portiere Caruso ha evitato in un primo momento il raddoppio che è successivamente arrivato grazie a Denni. Sul 2-0 loro si sono buttati in avanti e noi abbiamo sfruttato gli spazi a disposizione segnando ancora con Benedetti e Demofonti, un graditissimo ritorno come quello di Boninsegna».L’Audace è così salita sul terzo gradino del podio virtuale a due punti dal sorprendente Tor Sapienza capolista e a meno uno dal Sora. «Onestamente non mi aspettavo di poter essere così in alto a questo punto della stagione – dice Di Rocco – Ma attualmente l’Audace è una squadra in salute e credo che meriti questo piazzamento. Non dimentichiamo le difficoltà e anche le giuste critiche arrivate all’inizio: bisogna continuare a lavorare e soprattutto a correre e proporre il nostro tipo di gioco, altrimenti il rischio di fare dei passi indietro è concreto». Il 2018 dell’Audace si concluderà con le sfide contro Lavinio Campoverde (fuori casa) e proprio Sora (a Genazzano): il gruppo di Di Rocco prepara i fuochi d’artificio.