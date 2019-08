Dopo la buona stagione al Montalto, Youssouf Cissé, attaccante classe 1993 di origini senegalesi, approda ufficialmente all'Audace. Un acquisto di notevole caratura quello per la compagine allenata da Porcelli, che potrà assicurare al tecnico un maggior peso in fase offensiva per il campionato di Eccellenza.

Ultimo aggiornamento: 16:14

