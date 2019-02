Un derby amaro e un piazzamento in classifica che passa improvvisamente dal secondo al quinto posto. In casa Audace si sta vivendo qualche momento di malumore: secondo indiscrezioni alla fine del match di ieri perso 2-1 in casa contro la Cavese, mister Di Rocco avrebbe avuto uno sfogo e qualcuno parla anche di una volontà del tecnico di presentare le dimissioni.



La dirigenza dell’Audace parla di un episodio dovuto all’amarezza per il derby perso anche a causa delle tante assenze pesanti, ma sottolinea di non aver mai appreso formalmente della “presunta” volontà dell’allenatore di fare un passo indietro. Il club di Genazzano conferma la piena fiducia nei confronti di mister Di Rocco e del gruppo che sta facendo un ottimo percorso e si dice tranquillo che non ci sarà nessuna separazione tra le due parti.





