L’Audace vola. La squadra di mister Pino Porcelli è in serie positiva da sei turni (quattro vittorie e due pareggi) e ieri ha sconfitto con un netto 3-0 l’Arce, agganciando (assieme all’Atletico Lodigiani dell’ex allenatore Di Rocco) il Gaeta al secondo posto in classifica.La gara di ieri è stata sbloccata da Gioele Denni, centrocampista esterno classe 1998 ormai reinventato trequartista da mister Porcelli: «Mi trovo bene nella nuova posizione e ho già segnato due gol – sorride il giovane atleta dell’Audace – Ma al di là della mia soddisfazione personale, sono contento per come si sta esprimendo la squadra che ieri ha chiuso in vantaggio di misura la prima frazione e poi ha dilagato nella ripresa grazie alle reti di Proietti e Pietrantoni». Nonostante la giovane età, Denni sa bene che sbilanciarsi al momento non sarebbe prudente: «Il nostro obiettivo di partenza era quello di una tranquilla salvezza e tale rimane. Non dobbiamo dimenticare che un mese e mezzo fa la situazione era molto diversa, quindi dobbiamo tenere ben saldi i piedi per terra».Più chiaro il suo pronostico sul campionato: «L’Ausonia è una squadra molto forte che è riuscita a prendere un bel vantaggio: è la favorita, ma non sottovaluterei il Palestrina per la vittoria finale». L’Audace, intanto, si può godere il momento: «La squadra è cresciuta soprattutto a livello di spirito di gruppo. Mister Porcelli ha avuto qualche normale difficoltà all’inizio, la rosa era stata quasi totalmente rivoluzionata e quindi ci è voluta qualche settimana per conoscerci. Ora, però, stiamo bene e vogliamo continuare così».