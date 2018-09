© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bentornata vittoria. L'Audace ritrova il sorriso in Coppa Italia, andando a vincere sul campo della Boreale Donorione. Tre a due il risultato a favore dei bianconeri di Di Rocco, che dopo essersi portati sul 2-0 )reti di Fortunato in apertura di tempo e di D'Urso dopo la mezz'ora) hanno avuto una pausa, subendo la rimonta dei romani, che sono riusciti a trovare il due a due con una doppietta di Giannotti. Ancora D'urso, però, è riuscito a rendere dolce il mercoledì di coppa, mettendo a segno il gol della vittoria, che apre le porte agli ottavi di finale.«Ci voleva proprio questo successo. Una bella iniezione di morale, oltre che di fiducia nelle nostre possibilità», spiega il ds dell'Audace, Mauro Ventura. «Abbiamo avuto un avvio di stagione non facile, e questa vittoria è importantissima. Bisogna dire che la sfortuna ci aveva penalizzato un pò, dandoci qualche delusione di troppo. Anche oggi, c'è stato un passaggio a vuoto nel quale abbiamo rischiato di compromettere anche questa partita. Poi, però, una volta subiot il pareggio, i ragazzi hanno saputo reagire molto bene, trovando quel gol che ci serviva proprio».In altre occasioni, l'Audace aveva ugualmente sprecato (è il caso della gara sul campo della Vigor Perconti) un doppio vantaggio, «Stavolta, invece, non ci siamo abbattuti e la squadra ha reagito», ha ribadito Ventura che spera che l'onda lunga del successo si riverberi anche sul campionato. «Domenica ospitiamo il Pomezia, l'avversario peggiore, forse. Ma con il morale un po' più alto, possiamo cercare di fare risultato anche con questa corazzata». Che ieri, sia pure con qualche cambiamento nell'undici base, è stato sconfitto 3-1 sul campo del Campus Eur. Chissà che non sia un' ulteriore iniziione di fiducia.